VIDEO Ce a remarcat Dani Coman in Rapid - Hermannstadt + ce spune despre marele vis al Giulestiului: "Uitati-va la asta si o sa va faceti o parere"

Dani Coman, presedintele lui Hermannstadt, a trasat principalele concluzii dupa meciul pierdut de sibieni in fata Rapidului, scor 0-2. Oficialul echipei care trage la play-off crede ca echipa sa n-a fost departe sa plece cu un rezultat pozitiv din Giulesti. Ingredientul lipsa? O farama in plus de incredere si luciditate, e de parere Coman.