VIDEO "Ce ati face daca ati avea bani la Farul?" * Gica Hagi s-a pornit dupa victoria cu FCSB: "Sunt un *hunter*!"

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 10:23 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 11:19Dupa 3-1 cu FCSB, Gica Hagi, antrenorul Farului, a vorbit despre diferentele dintre echipa lui, care acum e lider, si rivalele din Liga 1.La conferinta de presa, intrebat ce ar face daca ar avea un buget de transferuri comparabil cu cel al echipelor importante, Hagi a raspuns categoric: "As merge in Champions League. E simplu. Adica am fi cei mai buni, simplu.Se pot face lucruri ... citeste toata stirea