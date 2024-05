VIDEO Ce au declarat Razvan Burleanu si Edi Iordanescu, la iesirea de la filmul "In inima nationalei

Articol de Alexandru Tomutiu, Carmen Dumitru, Razvan Petrescu (video) - Publicat vineri, 10 mai 2024, 00:25 / Actualizat vineri, 10 mai 2024 00:51Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a fost prezent la lansarea filmului "In inima nationalei", dedicat calificarii Romaniei la EURO 2024.Burleanu considera ca filmul facut in timpul campaniei de calificare la Euro 2024 va provoca multa emotie in randul suporterilor nationalei.SEMIFINALELeverkusen isi salveaza seria de ... citește toată știrea