VIDEO Ce este "Bike polo", sportul inedit cu "mingea la rece" si o notorietate in crestere in Romania * Regulile, explicate azi la GSP Live

Articol de GSP - Publicat joi, 07 aprilie 2022, 12:10 / Actualizat joi, 07 aprilie 2022 13:20Bogdan Neagu, practicant de hardcourt bike polo, in traducere polo cu bicicleta pe teren dur, a explicat la GSP Live ce presupune acest sport, o adaptare a polo-ului calare.Hardcourt bike polo, sport inventat la inceputul anilor 2000, se bucura de o comunitate din ce in ce mai numeroasa in Romania. Meciurile se desfasoara pe terenuri dure, in echipe de cate 3 membri, fiecare cu bicicleta si crosa ... citeste toata stirea