VIDEO Ce l-a suparat pe Nicolae Dica: "*Avem 1-0. Wow! Ce se intampla?*"

Articol de Sergiu Alexandru, Raed Krishan (video) - Publicat vineri, 01 martie 2024, 09:00 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 11:25Nicolae Dica, antrenorul de la FC Voluntari, s-a aratat extrem de dezamagit de prestatia echipei din partea a doua a meciului cu FCSB, 1-2.La conferinta de presa de la finalul meciului de la Voluntari, Dica a criticat modul in care elevii sai s-au aparat in cele doua faze in care Florinel Coman a marcat. Si a vorbit si despre posibilitatea ca echipa lui sa ... citește toată știrea