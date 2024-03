VIDEO Ce nu a putut face Simona Halep in timpul suspendarii * Reactia ei spune totul: "Era o suferinta"

Articol de Andrei Furniga (video), Romeo Ene, Carmen Dumitru - Publicat joi, 07 martie 2024, 09:35 / Actualizat joi, 07 martie 2024 09:46Simona Halep (32 de ani) a revenit in Romania dupa ce a obtinut la TAS reducerea suspendarii pentru dopaj. Sportiva din Romania a vorbit, printre altele, despre activitatea pe care nu a putut sa o faca in timpul in care a fost departe de teren.Halep s-a intors in tara cu zambetul pe buze, dupa ce a obtinut o victorie istorica la TAS. Ea a precizat la ... citește toată știrea