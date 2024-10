VIDEO "Ce sa ma mai mire?" * Dan Petrescu, taios in conferinta la intebarea despre Varga: "Nu-i asa drama cum se spune! Sa nu uitam un lucru!"

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 06:11 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 06:37Dan Petrescu, 56 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, simte ca momentul care a dus la deteriorarea situatiei din Gruia ar putea fi eliminarea suferita in Conference in fata cipriotilor de la Pafos, la finalul lui august. Dupa 2-2 cu FC Arges, in Cupa Romaniei Betano, "Bursucul" a abordat mai multe intrebari adresate de Gazeta Sporturilor, toate legate de ... citește toată știrea