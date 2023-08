Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 04 august 2023, 18:50 / Actualizat vineri, 04 august 2023 19:08Dupa concertele celebrelor trupe Guns N'Roses si Depeche Mode de pe Arena Nationala, gazonul stadionului a intrat intr-o perioada de refacere.Arena Nationala a fost indisponibila in startul campionatului, iar FCSB a fost nevoita sa joace meciul cu Dinamo pe "Arcul de Triumf", in timp ce pe CFR o va primi in Ghencea. Ros-albastrii vor fi nevoiti sa joace si cu danezii de la Nordsjaelland ... citeste toata stirea