VIDEO Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa turneul de la Miami: "Mi-as dori sa particip, dar sansele sunt minime" + S-a consultat cu Darren Cahill in privinta noului antrenor

Articol de Valentin David (video), Romeo Ene, Carmen Dumitru - Publicat luni, 25 martie 2024, 16:22 / Actualizat luni, 25 martie 2024 17:23Simona Halep (32 de ani) a revenit in Romania dupa turneul WTA1000 de la Miami. Sportiva din Romania a vorbit despre evenimentele la care vrea sa participe in viitorul apropiat. Jocurile Olimpice reprezinta o tinta pentru sportiva, dar sansele sunt minime din cauza faptului ca nu se afla intr-o pozitie favorabila in clasamentul WTA.Halep a vorbit si ... citește toată știrea