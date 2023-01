VIDEO Cea mai "nebuna" prezentare in acest mercato din Liga 1: gofre si sirop de artar

Articol de GSP - Publicat joi, 12 ianuarie 2023, 17:27 / Actualizat joi, 12 ianuarie 2023 18:11FC Arges l-a prezentat pe Zorhan Bassong (23 de ani), fundas stanga, care a evoluat ultima data in MLS, la CF Montreal.Argesenii l-au prezentat pe canadian intr-un mod inedit, cum nu s-a mai vazut in Liga 1. In videoclipul care anunta transferul, Bassong sta la masa si toarna sirop de artar peste cateva gofre. Clubul din Liga 1 a vrut sa scoata in evidenta astfel faptul ca fundasul vine din Canada, ... citeste toata stirea