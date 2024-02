VIDEO Cel mai optimist dintre jucatorii FCSB: "Lupta nu e cu Rapid sau cu CFR, este cu noi!"+ "Daca vom face asta cred ca vom cuceri campionatul"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 20 februarie 2024, 12:00 / Actualizat marti, 20 februarie 2024 12:20Stefan Tarnovanu, 23 de ani, a evidentiat faptul ca FCSB si-a imbunatatit defensiva in acest an si a explicat de ce considera ca echipa lui ramane favorita la titlu, indiferent ce calcule se fac in perspectiva luptei pentru titlu.Stefan Tarnovanu, 23 de ani, a fost MVP-ul partidei U Cluj - FCSB (0-0), portarul liderului blocand penalty-ul lui Dan Nistor. Dupa ce parat mingea ... citește toată știrea