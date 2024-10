VIDEO "Cel mai slab meci al nostru!" * Sters in derby-ul cu FCSB, Dennis Politic are un mesaj pentru fanii lui Dinamo: "Esin sa mentionez ceva"

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat luni, 21 octombrie 2024, 02:17 / Actualizat luni, 21 octombrie 2024 02:33Dennis Politic, 24 de ani, extrema celor de la Dinamo, n-a prins un joc stralucit in fata rivalilor, in derby-ul pierdut de "caini" in fata campioaneu FCSB, scor 0-2. La final, fotbalistul scolit in Anglia i-a asigurat pe suporteri ca echipa va iesi rapid din pasa proasta in care se afla.Anihilat in totalitate de fundasii ros-albastrilor, Dennis ... citește toată știrea