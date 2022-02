VIDEO | CFR Cluj - FC Botosani 1-1. Remiza in Gruia! Vesti bune pentru FCSB: s-a micsorat diferenta din clasament

Meciul CFR Cluj - FC Botosani s-a terminat la egalitate, scor 1-1, in etapa 23-a din Liga 1.CFR Cluj a deschis scorul prin Deac din penalty, in minutul 45. Dawa a egalat pentru FC Botosani in minutul 81.Diferenta dintre FCSB si CFR s-a micsorat, de la 10 puncte la 8 puncte.CFR Cluj este liderul clasamentului, cu 59 de puncte. In timp ce, FC Botosani este pe locul 4, cu 38 de puncte.VIDEO | CFR Cluj - FC Botosani 1-1 (min 45+1 Deac penalty, min 81 Dawa) CFR Cluj: Balgradean - Cr. Manea, ... citeste toata stirea