VIDEO Charalambous isi propune jucatorul la echipa nationala: "Cred ca va fi convocat cat de curand"

Articol de Justin Gafiuc, Andrei Furniga (video), Romeo Ene - Publicat luni, 21 octombrie 2024, 07:57 / Actualizat luni, 21 octombrie 2024 07:57Dinamo - FCSB 0-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a oferit prima reactie dupa succesul obtinut in fata rivalei. Cipriotul n-a putut sa nu remarce jocul lui Daniel Birligea (24 de ani), cel care a deschis scorul in minutul 26 dupa o executie superba.Echipa nationala este din ce in ce mai aproape pentru Birligea in ... citește toată știrea