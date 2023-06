Articol de Raed Krishan (foto), Daniel Grigore - Publicat duminica, 18 iunie 2023, 21:18 / Actualizat duminica, 18 iunie 2023 23:16Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul echipei nationale, a declarat inainte de Elvetia - Romania ca atmosfera in vestiarul "tricolorilor" este acum "perfecta, nu am mai vazut asa ceva in 8 ani!".CuprinsNicolae Stanciu, inainte de Elvetia - Romania: "In interiorul grupului totul e perfect"Reporterul special Costin Stucan si fotoreporterul Raed Krishan sunt ... citeste toata stirea