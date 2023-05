Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 03 mai 2023, 13:38 / Actualizat miercuri, 03 mai 2023 16:28Chinezul Zhizhen Zhang, care o are in staff-ul sau pe fizioterapeuta romana Julia Moldovan, scrie istorie la Madrid! A devenit primul jucator de tenis din China calificat in "sferturile" unui turneu Masters, dupa trei victorii remarcabile reusite in turneul de la Caja Magica.Continua "epopeea" lui Zhizhen Zhang de la Madrid! Chinezul de 26 de ani, aflat pe locul 99 in ierarhia mondiala, ... citeste toata stirea