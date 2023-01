VIDEO Cinci idei de la Andrei Ivan, dupa remiza Craiovei cu Partizan: "Ne dorim sa oprim CFR"

Articol de Eduard Apostol, Cristi Preda (foto) - Publicat duminica, 15 ianuarie 2023, 16:47 / Actualizat duminica, 15 ianuarie 2023 17:04Andrei Ivan (26 de ani), atacantul Universitatii Craiova, a marcat un gol din penalty in amicalul cu Partizan, scor 1-1, si a oferit mai multe reactii la final.Ivan a fost capitanul Craiovei in absenta accidentatului Nicusor Bancu. A fost decisiv pe tabela. A egalat in minutul 77, cand a transformat fara emotii un penalty.FCSB - Pogon 0-2FCSB a pierdut ... citeste toata stirea