VIDEO Cine e adversara Simonei Halep la WTA Madrid! A spart tiparele in tenis: "E dificil sa vii din tara mea. Am avut dificultati in cariera, dar sunt mandra de ce am devenit"

Articol de GSP - Publicat marti, 03 mai 2022, 10:24 / Actualizat marti, 03 mai 2022 10:24Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) s-a calificat in sferturile de finala in WTA Madrid, acolo unde o va intalni pe tunisianca Ons Jabeur (10 WTA), invingatoare in fata Belindei Bencic, scor 6-2, 3-6, 6-2. Meciul e maine, la o ora ce urmeaza sa fie stabilita de organizatori.Ons Jabeur e singura jucatoare din TOP 10 ramasa in competitie la Madrid;"Am vazut-o pe Simona jucand foarte bine", mai spune Ons, ... citeste toata stirea