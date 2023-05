Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 17 mai 2023, 18:46 / Actualizat miercuri, 17 mai 2023 18:52Farul sau FCSB sunt cele doua echipe care au ramas in cursa pentru titlul de campioana a Ligii 1! Batalia finala pentru suprematie se poate da duminica seara, la Constanta. Campioana din acest an va primi un trofeu special, oferit de Liga Profesionista de FotbalPartida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Prima ... citeste toata stirea