video Ciobotariu, dupa ce a fost intors de Farul: "Sunt suparat! Obiectivul nostru e evitarea retrogradarii"

Articol de GSP - Publicat luni, 22 august 2022, 22:30 / Actualizat luni, 22 august 2022 23:05Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat infrangerea echipei sale pe terenul Farului, 2-1, dupa ce a condus cu 1-0 la pauza."O seara trista pentru noi, am avut o repriza foarte buna, posesie, adversarul ne-a creat mari probleme. In a doua repriza am intrat... nu neaparat relaxati, dar am primit acel gol, dintr-un sut al lui Alibec. Cand ai un jucator de calitate ca el... ... citeste toata stirea