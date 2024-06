VIDEO Clip viral cu fanii romani la Frankfurt * Vizionat de aproape un milion de persoane

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 27 iunie 2024, 16:46 / Actualizat joi, 27 iunie 2024 17:22Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, si s-a calificat in optimile Euro 2024. Un clip cu modul in care fanii "tricolori" au sarbatorit la Frankfurt a devenit viral pe retelele de socializare.Pentru romani, meciurile de la Euro 2024 sunt motiv de sarbatoare. Se strang in zonele destinate fanilor, pe stadioane, in piete. Au nevoie doar de cateva acorduri pentru a petrece.VIDEO. Romanii ... citește toată știrea