VIDEO Clipe de cosmar * Doua atlete au parasit Campionatele Mondiale indoor de la Glasgow pe targa: "I se vedea osul prin piele"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 03 martie 2024, 13:33 / Actualizat duminica, 03 martie 2024 13:41Maria Vicente (22 de ani) si Margot Chevrier (24 de anI) au suferit accidentari grave in cadrul CM in sala de la Glasgow, spaniola si-a rupt tendonul lui Ahile, iar frantuzoaica si-a fractura glezna.Pentru Maria Vicente si Margot Chevrier editia din acest a Campionatelor Mondiale in sala de la Glasgow va fi una pe care si-o vor aminti cu durere.Vineri, Maria Vicente s-a ... citește toată știrea