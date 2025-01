VIDEO Clubul din Superliga negociaza 5 transferuri + "Aveam informatii ca vor pleca antrenori de la alte echipe"

Articol de Andrei Craitoiu, Carmen Dumitru, Razvan Petrescu (video) - Publicat vineri, 03 ianuarie 2025, 11:07 / Actualizat vineri, 03 ianuarie 2025 11:15Gloria Buzau a plecat astazi in cantonamentul din Antalya, iar "principalul" Eugen Neagoe (57 de ani) a anuntat ca echipa din Crang poarta deja negocieri cu cinci jucatori pentru a-i aduce la Buzau. Tehnicianul a vorbit si despre schimbarile de pe bancile tehnice din Superliga.Pe ultimul loc in Superliga, Gloria Buzau a plecat in ... citește toată știrea