VIDEO Clujenii jubileaza, dupa ce au doborat-o pe FCSB pe Arena Nationala: "Suntem puternici!"

Articol de Andrei Petrescu - Publicat joi, 15 decembrie 2022 23:39 / Actualizat joi, 15 decembrie 2022 23:45Mario Camora (36 de ani), "veteranul" din apararea lui CFR Cluj, a vorbit despre victoria "feroviarilor" cu FCSB, scor 1-0, in ultimul derby important din Liga 1 in 2022.VIDEO. Camora, dupa meciul 350 in Superliga: "E o victorie mare!""E o victorie mare. Prima repriza n-a fost foarte placuta pentru suporteri, FCSB a avut posesia, dar ocazii n-au fost de nicio parte. Am intrat bine in ... citeste toata stirea