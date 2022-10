VIDEO Compagno, despre supergolul cu FC Arges: "A fost prima minge pe care am atins-o"

Articol de GSP - Publicat duminica, 02 octombrie 2022 23:45 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 00:02Andrea Compagno (26 de ani) a inscris de doua ori contra lui FC Arges, contribuind decisiv la cea de-a doua victorie a ros-albastrilor din Superliga, 3-2 scor final. La flash-interviuri, italianul a vorbit despre importanta succesului in fata pitestenilor.Andrea Compagno a egalat printr-o actiune personala superba. In minutul 11, aflat la 16 metri de poarta adversa, in pozitie centrala, ... citeste toata stirea