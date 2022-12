VIDEO Concluziile lui Toni Petrea, dupa infrangerea suferita de Chindia in fata FCSB-ului: "A fost greu pentru ambele echipe pe un astfel de teren"

Articol de GSP - Publicat duminica, 11 decembrie 2022, 23:14 / Actualizat duminica, 11 decembrie 2022 23:14Anton Petrea (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviste, a analizat partida pierduta de elevii sai in fata celor de la FCSB, in runda cu numarul 20 din Superliga.Tehnicianul a spus ca ambele echipe au intampinat dificultati in a-si impune stilul de joc, pe un teren foarte greu, cel de la Ploiesti.CHINDIA - FCSB 0-2In sfarsit, Omrani! Francezul a marcat primul gol pentru ... citeste toata stirea