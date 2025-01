VIDEO Constantin Galca, inainte de Rapid - Universitatea Craiova

Articol de Maria Olteanu - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 14:30 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 15:30Constantin Galca (52 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a prefatat in cadrul unei conferinte de presa partida pe care echipa lui o va juca in etapa a 23-a din Superliga, in deplasare, la Bucuresti, cu Rapid.Rapid - Universitatea Craiova se joaca sambata seara, de la ora 20:00. Partida va fi transmisa in format liveTEXT pe GSP.ro si la TV pe Prima Sport 1 si Digi ... citește toată știrea