VIDEO Cor de huiduieli la Miami * Decizia organizatorilor i-a nemultumit pe fani, meciul a inceput fara spectatori in tribune

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat duminica, 23 martie 2025, 08:40 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 08:54Jack Draper (23 de ani, #7 ATP), campionul de la Indian Wells, a fost eliminat in al doilea tur al turneului de la Miami de catre cehul Jakub Mensik (19 ani, #54 ATP), scor 6-7(2), 6-7(3).Meciul a avut parte de un moment incredibil in setul secund, cand fanii brazilieni prezenti in arena au aflat ca meciul favoritului lor, Joao Fonseca (18 ani, #60 ATP) a fost mutat pe un alt ... citește toată știrea