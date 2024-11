VIDEO | Corvinul - CS Afumati se joaca ACUM. S-a inscris la Hunedoara. Meciul este o restanta din etapa 3 a Ligii 2

Ultima restanta ramasa de jucat in acest sezon de Liga 2 dintre cele trei avute in primele trei etape de catre Corvinul Hunedoara, in urma participarii sale in cupele europene, din postura de castigatoare a Cupei Romaniei, are loc astazi, miercuri, 6 noiembrie 2024, de la ora 14:00.La Hunedoara se intalnesc Corvinul si CS Afumati, iar meciul conteaza pentru etapa a 3-a a Ligii 2.Corvinul si CS Afumati joaca la Hunedoara meciul restant din etapa 3 a Ligii 2Partida nu s-a jucat la vremea ... citește toată știrea