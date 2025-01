VIDEO Costel Galca, mesaj clar: "Ivan putea sa plece de la inceputul campionatului"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 03 ianuarie 2025, 16:31 / Actualizat vineri, 03 ianuarie 2025 16:58Universitatea Craiova s-a reunit pentru cantonamentul de iarna, care va fi sustinut chiar in Banie, iar antrenorul Costel Galca (52 de ani) a spus ce asteptari are in partea a doua a sezonului.Costel Galca a facut un anunt curajos: vrea ca oltenii sa castige atat campionatul, cat si Cupa Romaniei. Acesta a spus ca la Craiova vor veni noi jucatori in aceasta iarna, iar ... citește toată știrea