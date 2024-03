VIDEO Cristiano Bergodi, anunt despre Borza si Albu: "S-a terminat"

Articol de Sergiu Alexandru, Valentin David (video), Carmen Dumitru - Publicat sambata, 02 martie 2024, 16:15 / Actualizat sambata, 02 martie 2024 17:34Exclusi din lot pentru ca au petrecut in club dupa 1-2 cu Poli Iasi, Andrei Borza si Alexandru Albu au fost reprimiti in lotul Rapidului, dupa cum dezvaluie Cristiano Bergodi.CSU Craiova - Rapid se joaca luni, de la 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Orange Sport, Digi Sport si Prima SportIn conferinta de presa sustinuta azi, ... citește toată știrea