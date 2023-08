Articol de Catalin Stroia, Andrei Furniga (video) - Publicat luni, 21 august 2023, 12:58 / Actualizat luni, 21 august 2023 15:53La finalul meciului castigat de Rapid in fata celor de la Farul Constanta cu 3-1, Cristian Bergodi a raspuns relaxat la intrebarile despre partida din etapa viitoare a giulestenilor, de la FCU Craiova.Intrebat despre o posibila revenire a lui Nicolo Napoli, antrenorul alb-visiniilor a facut o remarca in italiana care a starnit rasul in sala.VIDEO. Cristiano ... citeste toata stirea