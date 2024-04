VIDEO Criza de nervi in duelul ruso-american! A distrus racheta, dupa ce-a fost eliminat in turul al doilea al turneului ATP de la Barcelona

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 22:03 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 22:17Rusul Andrey Rublev a fost invins de americanul Brandon Nakashima in doua seturi, 6-4, 7-6 (8/6), marti, in turul al doilea al turneului ATP 500 de la Barcelona, dotat cu premii totale de 2.782.960 de euro.Rublev, locul 8 mondial si cap de serie numarul 2 la acest turneu, unde era calificat direct in runda a doua, s-a inclinat dupa o ora si 50 de minute in duelul cu Nakashima, locul ... citește toată știrea