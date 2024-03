VIDEO Criza de nervi la Miami! S-a certat pe teren cu arbitrul: "E o gluma! E un turneu ieftin"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 24 martie 2024, 11:34 / Actualizat duminica, 24 martie 2024 11:42Norvegianul Casper Ruud (25 de ani, 8 ATP) s-a calificat in turul 3 de la Miami, dupa o victorie in fata francezului Luca Van Assche (19 ani, 80 ATP), scor 7-5 (6), 1-6, 6-1. In timpul partidei, Ruud a avut o criza de nervi.In timpul unei pauze, nervos ca a pierdut al doilea set, 1-6, Ruud a avut o izbucnire nervoasa. Si s-a certat cu arbitrul de scaun, caruia i-a reprosat ... citește toată știrea