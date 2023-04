Articol de Andrei Petrescu - Publicat sambata, 29 aprilie 2023, 16:30 / Actualizat sambata, 29 aprilie 2023 17:10FC Arges a invins-o pe CS Mioveni in derby-ul local, scor 2-0, si continua lupta pentru mentinerea in Superliga, in timp ce galben-verzii sunt retrogradati matematic.Programul complet si rezultatele din Liga 1 AICI!Derby-ul Argesului sau mai degraba derby-ul rusinii, la modul in care s-au prezentat cele doua echipe in acest sezon, a adus in fata confruntarea dintre CS Mioveni ... citeste toata stirea