Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 02 octombrie 2023, 21:30 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 21:52Fundasul central al celor de la FCSB, Joyskim Dawa (27 de ani), a deschis scorul in minutul 8 al meciului vicecampioanei contra Universitatii Cluj in urma unei faze incalcite.FCSB - UNIVERSITATEA CLUJCum l-a intampinat Peluza Nord pe Chipciu, dupa rabufnirea fotbalistului la adresa CSA Steaua: GSP a surprins intreaga scenaVIDEO. Joyskim Dawa a deschis golul in FCSB - U Cluj la capatul ... citeste toata stirea