Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 18 septembrie 2023, 10:55 / Actualizat luni, 18 septembrie 2023 10:59FCSB s-a impus pe terenul celor de la Farul, scor 1-0, in runda #9 din Superliga. Singurul gol al partidei a fost marcat de Darius Olaru, dintr-o lovitura de pedeapsa controversata. Basarab Panduru a criticat modul in care mijlocasul central in varsta de 25 de ani a executat penalty-ul.Sebastian Coltescu a dictat un penalty contestat vehement de gazde in minutul 56, pentru un ... citeste toata stirea