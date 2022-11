VIDEO CU FAZELE Cum a comis-o capitanul lui Radoi contra Chindiei + Verdictul lui Craciunescu spulbera orice dubii

Articol de GSP - Publicat marti, 29 noiembrie 2022, 21:14 / Actualizat marti, 29 noiembrie 2022 22:05CSU Craiova - Chindia 1-1. Vladimir Screciu, capitanul de la Universitatii, a fost eliminat in minutul 69, la 1-0 pentru olteni, in meciul de pe "Ilie Oana".Fundasul central a vazut doua galbene intr-un minut, dupa doua faulturi la distanta mare de propria poarta.VIDEO. Superliga. Vladimir Screciu incaseaza doua cartonase galbene intr-un minut in Chindia - CSU Craiova 1-1Mai intai, in ... citeste toata stirea