Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 25 septembrie 2023, 22:50 / Actualizat luni, 25 septembrie 2023 22:52Rapid a preluat din nou conducerea cu CFR Cluj (3-1 in etapa a 10-a din Superliga) in startul reprizei secunde. Golul doi marcat de Albion Rrahmani a fost decisiv in economia partidei.Rapid a deschis scorul inca din minutul 5 contra CFR-ului, apoi a suferit crunt pe durata primei parti, clujenii avand mai multe sanse de a marca.Bergodi i-a trezit la pauza pe Sapunaru&Co., iar ... citeste toata stirea