VIDEO CU GOLUL Bauza, reusita-record contra Rapidului! Coincidenta uluitoare la FCU Craiova: ce se intampla in urma cu fix un an

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat vineri, 10 februarie 2023, 20:20 / Actualizat vineri, 10 februarie 2023 20:21Rapid - FCU Craiova | In secunda 45, Juan Bauza (26 de ani, mijlocas ofensiv) a marcat cel mai rapid gol din acest sezon.Cele doua echipe abia se asezau in teren cand gazdele s-au vazut conduse pe Giulesti. Baeten a executat perfect o lovitura de la coltul terenului, iar Bauza a trimis in forta, cu capul, din fata careului mic.VIDEO * Bauza, cel mai rapid gol ... citeste toata stirea