VIDEO CU GOLUL Camora, primul gol cu dreptul in Liga 1! A profitat de "somnul" defensivei argesene

Articol de GSP - Publicat luni, 19 septembrie 2022 22:38 / Actualizat luni, 19 septembrie 2022 23:00CFR Cluj a invins-o pe FC Arges, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 11 din Liga 1. Mario Camora (35 de ani) a marcat cu multa sansa.Camora i-a facut cadou de despartire lui Dan Petrescu 3 puncte. Golul marcat de "capitan" la Pitesti a venit la finalul unei actiuni bizare, cu greseli in lant in defensiva lui Prepelita.CFR CLUJContra s-a inteles cu CFR la bani si va fi noul antrenor ... citeste toata stirea