VIDEO CU GOLUL Clasa! Compagno a aratat cu FC Arges de ce Gigi Becali a platit pe el 1,5 milioane de euro

Articol de GSP - Publicat duminica, 02 octombrie 2022, 22:08 / Actualizat duminica, 02 octombrie 2022 22:43Italianul Andrea Compagno (26 de ani) a marcat un gol de varf veritabil in minutul 11 al meciului dintre FCSB si FC Arges, din SuperLiga, cand pitestenii conduceau cu 1-0.FCSB a fost surprinsa in minutul 5 al meciului de pe Arena Nationala. Andreas Calcan a deschis scorul cu un sut din unghi, direct in vinclu. Replica vicecampioanei a fost prompta, iar Andrea Compagno a egalat printr-o ... citeste toata stirea