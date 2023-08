Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 20 august 2023, 22:18 / Actualizat duminica, 20 august 2023 22:59Ovidiu Popescu (29 de ani), mijlocasul lui FCSB, a marcat un gol superb in meciul cu Poli Iasi.Cel supranumit "Lampard" de Gigi Becali, patronul FCSB, a trimis un sut violent direct sub transversala, din afara careului. Portarul Ailenei a incercat in zadar sa boxeze. Mingea a sters "transversala" inainte sa intre in poarta.VIDEO. Ovidiu Popescu, gol fabulos in FCSB - Poli ... citeste toata stirea