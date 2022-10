VIDEO CU GOLUL Cum a marcat Florinel Coman in campionat dupa 673 de zile * Faza-video: contraatac de manual in Petrolul - FCSB

Articol de GSP - Publicat duminica, 09 octombrie 2022, 23:04 / Actualizat duminica, 09 octombrie 2022 23:08Florinel Coman (24 de ani) a marcat golul de 2-0 pentru FCSB in deplasarea cu Petrolul, din etapa cu numarul 13 a SuperLigii, si a intrerupt o "seceta" de 673 de zile in campionat.In minutul 47 al partidei de la Ploiesti, Florinel Coman a stat la capatul unui contraatac-scoala. Cordea si-a depasit toti adversarii in flancul drept si a centrat perfect, la intalnire. Capitanul celor de ... citeste toata stirea