Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 03 iunie 2023, 21:59 / Actualizat sambata, 03 iunie 2023 22:07FC Arges - Dinamo * Lamine Ghezali (23) a reusit o actiune splendida in minutul 40, la 2-0 pentru alb-violeti, incheiata cu gol.Argesul i-a amutit pe "caini" in primele 15 minute, prin golurile lui Tofan si Jakolis. Dinamo i-a temperat pe pitesteni odata cu trecerea timpului si a muscat chiar inainte de pauza. Evident, prin acelasi Ghezali, care in tur, 6-1 pe Arena Nationala, ... citeste toata stirea