VIDEO CU GOLUL Markovic, despre executia de clasa reusita contra Chindiei: "Asa am gandit-o si mi-a iesit"

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 decembrie 2022, 22:50 / Actualizat sambata, 17 decembrie 2022 22:52CS Universitatea Craiova - Chindia 3-0 | Jovan Markovic (21 de ani) a venit foarte increzator la interviuri dupa golul superb reusit contra targovistenilor."A fost un meci destul de OK, o executie foarte frumoasa din partea mea, asa am gandit-o si mi-a iesit. Sunt foarte increzator, va dati seama, daca asa am gandit-o. Mereu am incredere in mine", a declarat Markovic.VIDEO CU GOLUL * ... citeste toata stirea