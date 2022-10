VIDEO CU GOLUL Nana Boateng, reusita in stilul lui Cristiano Ronaldo! Cum a deblocat tabela in UTA - CFR Cluj

Articol de GSP - Publicat luni, 10 octombrie 2022, 22:43 / Actualizat luni, 10 octombrie 2022 22:44UTA si CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in ultimul meci al rundei cu numarul 13 din SuperLiga. Nana Boateng (28 de ani) a deschis scorul in minutul 32 cu o lovitura spectaculoasa de cap.Prima reusita semnata de Nana Boateng in aceasta editie a SuperLigii a fost una deosebita si a adus tacerea pe arena din Arad, in minutul 32 al disputei cu UTA.VIDEO CU FAZA. Nana Boateng, gol in stilul Ronaldo ... citeste toata stirea