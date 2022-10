VIDEO CU GOLUL Popadiuc a dat lovitura pe "Ion Oblemenco" * Greseli in lant in defensiva oltenilor

Articol de GSP - Publicat luni, 10 octombrie 2022, 19:32 / Actualizat luni, 10 octombrie 2022 19:44Chindia Targoviste s-a impus pe terenul lui FCU Craiova, scor 1-0, in etapa cu numarul 13 din SuperLiga. Golul marcat de Doru Popadiuc (27 de ani) in minutul 64 a fost precedat de o serie de gafe in defensiva oltenilor.Toni Petrea l-a anihilat pe Marius Croitoru in disputa de pe arena "Ion Oblemenco". Golul a venit in minutul 64, facilitat de o serie de greseli ale oltenilor.VIDEO CU FAZA ... citeste toata stirea