Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 22:21 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 22:45Octavian Popescu (20 de ani) a marcat un gol superb pentru FCSB, in meciul cu Otelul din etapa a treia din SuperLiga.Tavi a fost titularizat in partea stanga a atacului, in locul lui Florinel Coman, odihnit pentru meciul retur cu CSKA 1948 Sofia, de joi. Iar faptul ca a fost mutat pe postul lui de baza i-a priit lui Popescu.VIDEO. Tavi Popescu, gol fantastic impotriva OteluluiTavi ... citeste toata stirea