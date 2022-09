VIDEO Cu nasul taiat, Rafa Nadal s-a calificat in turul 3 la US Open * "Accidentat" de propria racheta!

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 08:28 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 09:56Rafael Nadal (36 de ani, locul 3 ATP) s-a calificat in turul 3 la US Open dupa o victorie in 4 seturi cu italianul Fabio Fognini (35 de ani, 60 ATP), in ciuda unei lovituri violente pe care a incasat-o in ultimul act.In 4 randuri campion la US Open, ultima data in 2019, Nadal a avut nevoie de doua ore si 43 de minute pentru a trece de Fabio Fognini, oponent care l-a invins doar de 4 ori ... citeste toata stirea